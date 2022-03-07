Пінчук про війну: «геноцид українського народу і страшний воєнний злочин»

Другий найбагатший українець Віктор Пінчук вважає широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну «геноцидом українського народу, страшним воєнним злочином, а також загрозою для всього світу і людства». Про це у коментарі Радіо Свобода повідомила директорка з комунікацій його Фонду Наталія Вовк.

Вона також зазначила, що бізнес Віктора Пінчука наразі зосереджений на допомозі армії, територіальній обороні та звичайним українцям.

«Віктор Пінчук витратив вже дуже багато. Буде витрачати ще більше. Але зараз не час рахувати. Робота триває 24/7», – наголошує Наталія Вовк.

За її словами, від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну підприємства бізнес-групи «Інтерпайп» займаються тим, що:

виробляють та вже поставили у великих обсягах протитанкові їжаки та шипи для облаштування оборонних укріплень Києва, Дніпра, Нікополя та Новомосковська;

забезпечують регіональні військові частини пальним, трубами, металом, бетонними блоками, плитами, цвяхами, посудом, будівельними матеріалами, термобілизною;

облаштували 18 тимчасових укриттів, де у разі загрози артобстрілів або авіаційного бомбардування ховається понад 8,5 тисяч людей.

Окрім того, за словами Наталії Вовк, Фонд Віктора та Олени Пінчуків залучений до пошуків, закупівлі і постачання для військових та сил територіальної оборони засобів індивідуального захисту, реанімаційних рюкзаків, медпрепаратів проти тяжких поранень.

У коментарі Радіо Свобода директорка з комунікацій Фонду Пінчука також зазначила, що наразі Віктор Пінчук «нон-стоп, день у день, у різних форматах» комунікує зі світовими лідерами зі сфери політики, бізнесу, медіа, культури та мистецтва, а також з провідними інтелектуалами і лідерами думок.

«Він чітко зрозуміти, що Україна бореться не тільки за себе, а й за Європу і потребує ще більш рішучої підтримки з боку Європи та Заходу негайно. Зараз вкрай важливо працювати по максимуму задля фінансової та гуманітарної допомоги Україні», – наголосила Наталія Вовк.

Віктор Пінчук – друга найбагатша людина в українському списку Forbes: його капітал станом на 2021 рік оцінювали у 2,5 мільярда доларів.

Велику частку прибутку Пінчуку приносять його компанії з виробництва залізничних коліс та труб. Вони входять, до впливової української бізнес-групи «Інтерпайп» – головного активу Пінчука. У ньому він зосередив свої інтереси, зокрема, у металургійній і гірничо-збагачувальній промисловості.

Окрім цього, Пінчук – власник великої медіагрупи, філантроп, меценат, засновник центру сучасного мистецтва, організатор «Українського сніданку» у Давосі і Ялтинської європейської стратегії.