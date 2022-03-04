Через війну ArcelorMittal зупиняє виробництво сталі в Кривому Розі: зарплати працівників збережуть

Компанія ArcelorMittal призупиняє виробництво сталі в Кривому Розі і гасить всі доменні печі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця підприємства Анна Гатілова.

За її даними, ухвалили рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, аби убезпечити людей та активи.

Раніше виробництво сталі знизили до технічного мінімуму – приблизно на дві третини, роботу шахт призупинили.

Наразі розпочався процес зупинки всіх доменних печей. Це займе від семи до десяти днів, зазначили на підприємстві.

На період вимушеної зупинки всі працівники підприємства отримуватимуть зарплатню.

Із 3 березня в Кривому Розі з міркувань безпеки евакуюють мешканців кількох мікрорайонів, які розташовані поблизу військової частини.