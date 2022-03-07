Ахметов, Пінчук, Столар, Косюк: як бізнесмени зі списку Forbes допомагають Україні під час війни

24 лютого Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну. Спочатку Російська Федерація обстріляла українські аеродроми і об’єкти військової інфраструктури, а пізніше почала завдавати шкоди містам та селам України, вражаючи цивільне населення. Ракетні обстріли та бомбардування ведуться по житлових кварталах, пологових будинках, лікарнях, школах, дитсадках та церквах…

Деякі з українських міст зазнали катастрофічних руйнувань, а їхні мешканці опинились на межі гуманітарної катастрофи.

Де війна Росії проти України застала найбагатших українців? Як вплинула на їхній бізнес?

Чи допомагають вони зараз країні у боротьбі проти російської агресії? Як саме?

Та чи готові найбагатші люди країни долучитись до відбудови українських міст після перемоги України у цій війні?

Про усе це Радіо Свобода запитало у Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського, Олександра та Галини Герег, Петра Порошенка, Вадима Новинського, Юрія Косюка, Ігоря Палиці, Максима Єфімова, Вадима Столара, Павла Фукса.

Відповіли не всі.

Рінат Ахметов

№1 у списку Forbes

Статки : 7,6 млрд доларів

«Новина про початок війни застала мене вдома, у Києві, у моєму ліжку. Я спав, до мене забіг мій помічник зі словами «Рінате Леонідовичу, прокидайтеся! Нас бомблять, почалася війна!».

Я в страшному сні не міг уявити, що бомбитимуть Харків та Київ, бомбардуватимуть житлові будинки та шпиталі. А зараз руйнують наші селища, міста, інфраструктуру…

Найстрашніше – страждають та гинуть мирні люди. Це – воєнна агресія, воєнний злочин та злочин проти людяності щодо моєї країни та українців.

У мене серце кров'ю обливається від того, що відбувається зараз у Маріуполі: від того, що маріупольці ховаються від обстрілу в цехах наших заводів.

Наші енергетики роблять усе можливе й неможливе для того, щоби були світло й тепло.

Сьогодні увесь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному: допомагати людям вижити, робити все, щоби вони не залишилися сам-на-сам із бідою. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити.

Особисто я в Україні та не збираюся нікуди їхати.

Мій Фонд (Фонд Ріната Ахметова – ред.) допомагає людям вижити: постачає продукти, медикаменти, – а бізнеси СКМ допомагають українській армії боронити суверенітет нашої країни.

Скільки витрачено на це? Чесно кажучи, навіть не рахую. Усе, що ми можемо привезти, зробити – все робимо і робитимемо надалі.

Я хочу висловити слова найбільшої подяки усій міжнародній спільноті за те, як вони підтримують Україну та борються за Україну.

У нас – міжнародна компанія, тому кожен співробітник СКМ зараз робить усе, щоби донести правду нашим західним партнерам про те, що відбувається в Україні, та просить допомогти українцям.

Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну. Я буду інвестувати усі свої сили та кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною».

Віктор Пінчук

№2 у списку Forbes.

Статки : 2,5 млрд доларів.

На запитання, надіслані Радіо Свобода, відповіла директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк.

За її словами, широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну Віктор Пінчук вважає «геноцидом українського народу, страшним військовим злочином, а також загрозою для всього світу і людства».

Наразі підприємства його бізнес-групи «Інтерпайп» насамперед зосереджені на допомозі армії, територіальній обороні та звичайним людям:

виробляють та вже поставили у великих обсягах протитанкові їжаки та шипи для облаштування оборонних укріплень Києва, Дніпра, Нікополя та Новомоськовська;

забезпечують регіональні військові частини пальним, трубами, металом, бетонними блоками, плитами, цвяхами, посудом, будівельними матеріалами, термобілизною;

облаштували 18 тимчасових укриттів, де у разі загрози артобстрілів або авіаційного бомбардування ховається понад 8,5 тисяч людей.

Окрім того Фонд Віктора та Олени Пінчуків залучений до пошуків, закупівлі і постачання для військових та сил територіальної оборони засобів індивідуального захисту, реанімаційних рюкзаків, а також медпрепаратів проти важких поранень.

«Віктор Пінчук витратив вже дуже багато. Буде витрачати ще більше. Але зараз не час рахувати. Робота триває 24/7», – наголошує Наталія Вовк.

Вона також зазначає, що Віктор Пінчук «нон-стоп, день у день, у різних форматах» комунікує зі світовими лідерами зі сфери політики, бізнесу, медіа, культури та мистецтва, а також з провідними інтелектуалами та лідерами думок.

«Він чітко зрозуміти, що Україна бореться не тільки за себе, а й за Європу і потребує ще більш рішучої підтримки з боку Європи та Заходу негайно. Зараз вкрай важливо працювати по максимуму задля фінансової та гуманітарної допомоги Україні», – наголосила Директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука

Ігор Коломойський

№4 у списку Forbes

Статки: 1,8 млрд доларів.

Радіо Свобода надіслало Ігорю Коломойському запитання у письмовому вигляді, однак він відповів коротко: «Після війни».

Олександр та Галина Гереги

№6 у списку Forbes

Статки – 1,7 млрд доларів.

Радіо Свобода надіслало запитання прес-службі Олександра та Галині Герег, однак на момент виходу цього матеріалу, відповіді не надійшли.

Редакція очікує їх та готова оприлюднити.

Петро Порошенко

№7 у списку Forbes

Статки: 1,6 млрд доларів

Радіо Свобода надіслало запитання прес-службі Петра Порошенка, однак на момент виходу цього матеріалу, відповіді не надійшли.

Редакція очікує їх та готова оприлюднити.

Вадим Новинський

№8 у списку Forbes

Статки: 1,4 млрд доларів

«Я у Києві. Нікуди не літав і нікуди не поїду. Буду тут завжди, бо я – громадянин України, як депутат давав присягу їй і буду їй вірним до кінця».

Також Валим Новинський пообіцяв Радіо Свобода надати згодом більш розгорнуту відповідь на запитання. Редакція очікує її та готова оприлюднити.

Юрій Косюк

№10 у списку Forbes

Статки: 780 млн доларів

«Коли почалася війна, я був вдома. Спершу подумав, що на вулиці – грім та блискавка. Ми якраз збиралися вилітати на коротку зустріч, але мені прийшло повідомлення, що вже не можна нікуди летіти.

Того дня я був на наших підприємствах: був на всіх зустрічах з людьми, обійшов усі колективи. Я сказав: «Не хвилюйтесь. Ми маємо годувати людей. Паніки не має бути. У вас у всіх буде зарплата».

Центральний офіс МХП нам довелось евакуювати для продовження роботи, але усі наші підприємства зараз працюють абсолютно чітко.

Когось із чоловіків забрали до армії, але жінки стали на їхні місця і вони такі мужні, що це просто вау!

Їжа – стратегічна річ. Ми маємо зараз годувати людей. Ми це робимо, і будемо робити.

Практично все, що ми виробляємо, ми відправляємо на благодійність (Охтирка, Суми, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Харків) або на армію. Ми робимо максимум, який можемо.

Зараз я продовжую залишатись в Україні.

Що я думаю про російське вторгнення? Вони – загарбники. От і все.

Світ має заплатити за те, що ми стали щитом світу. Світ має заплатити за нашу кров».

Ігор Палиця

№44 у списку Forbes.

Статки: 230 млн доларів.

«Я в Україні. Нікуди не виїжджав і не збираюся.

Займаюся усіма тими справами, якими зараз займаються нормальні українці: де можу – допомагаю, де можу – раджу.

Мій Фонд вже виділив 30 мільйонів гривень на закупівлю гуманітарної допомоги, співпрацює з нашими партійцями (представниками партії «За майбутнє» – ред.), які в Гостомелі вивозять наших людей або ж завозить їм їжу.

Тобто ми всі працюємо: партійці, депутати – на округах, в областях. Просто ніде не хочемо цього піарити.

Вважаю. що виступати і щось коментувати зараз може лише президент.

Мій фонд завжди допомагає, увесь час усім, хто цього потребує, у рамках своїх можливостей. Безумовно, що після перемоги, будемо все відбудовувати».

Максим Єфімов

№51 у списку Forbes

Статки: 205 млн доларів.

«Я був у Києві. Я був впевнений на 99 відсотків, що ця війна – неможлива. Ба більше, я 23 числа я записав відео, де сказав, що цього всього не може бути.

Тому, коли вранці в Києві пролунали перші вибухи, я був здивований.

Бізнес є в різних місцях і різний: є сільськогосподарський, є машинобудівний, є теплогенеруючий…

Шахти стоять (вся Донецька і Луганська область), бо з міркувань безпеки людей туди пускати не можна, інакше вони можуть загинути. Слов'янська ТЕЦ працює на газу, тому що вугілля немає. Вугілля залишилось на кілька днів. Машинобудівні заводи в Краматорську усі законсервовані. Сільськогосподарський бізнес повністю зупинився.

Але на кожному з цих напрямів сказано, що ми будемо рухатись, незалежно ні від чого. У кожного з керівників стоїть задача максимально зробити все що можливе в цій ситуації. Від шоку вже всі відійшли.

Ті заводи, які мали рахунки у приватних банках, мають проблеми з зарплатами. На сьогодні одному заводу вдалося заплатити за два місяці (січень і лютий), а на іншому заводі висять борги).

Враховуючи те, що я – депутат від Краматорська, – я наразі роблю максимально все для цього міста.

На сьогодні в автотранспортних підприємствах, які у мене там є, 150 автобусів безкоштовно працюють на евакуацію людей. Паралельно з цим шукаю місця для розміщення в Західній Україні. Загалом на допомогу витратив уже десятки мільйонів гривень. Але це не питання грошей.

Міжнародні зв'язки використовую на рівні економічно-бізнесовому: до допомоги України підключаються мої друзі, везуть сюди гуманітарну допомогу. А, наприклад, товариш у Німеччині організовує прийом біженців.

Відбудовувати готовий. Говорити про якісь цифри, вважаю. недоречно, щоб не бути голослівним. Все, що в моїх силах, буду робити. Тому що Україна – моя батьківщина».

Вадим Столар

№64 у списку Forbes.

Статки: 175 млн доларів.

«Новина про початок війни застала мене за кордоном. Я відчув шок і обурення, страх за рідних та близьких мені людей. З кожним днем ці емоції лише посилюються.

Як і весь народ, я оцінюю це як війну, яка принесла руйнування та жах, яка калічить життя і вбиває людей.

Про бізнес сьогодні я думаю в останню чергу. Але, звісно, війна впливає на нього негативно: проєкти тимчасово заморожені. Хоча найближчим часом сподіваюся повернутись до них.

Щодо медіа-холдингу Live Network: ми зараз перебуваємо на етапі адаптації до нових реалій. Канал Kyiv Live поки не в ефірі, Live Одеса мовить у штатному режимі. Окрім того, канали допомагають працювати єдиному національному мовнику. Digital-платформи працюють як і раніше.

Зараз наш Фонд веде активну роботу по всій країні: ми забезпечуємо людей їжею та ліками. Наприклад, 5 березня до нас звернулися наші друзі із Харкова, і ми відправили туди 20 тонн м'ясних продуктів. Так зараз діють усі бізнесмени, яким небайдужа наша країна.

Фонд уже витратив понад 20 млн гривень, а компанії, які асоційовані зі мною, – 70-80 млн гривень. Але ми не ведемо рахунок, використовуємо усі ресурси. Питання не в грошах, а у допомозі людям.

Я використовую всі свої зв'язки в Європі та світі, щоб організувати допомогу та зібрати кошти для України.

Сьогодні я зайнятий запуском глобального хабу – благодійного фонду, – який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу, щоб максимально швидко та ефективно допомагати людям.

Для цього перебуваю у Варшаві: проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України.

Чи буду я відбудовувати українські міста після перемоги України? Звичайно буду! Я вкладу всі свої засоби та сили. Тому що це вже не бізнес, це – мій обов'язок щодо нашої країни та людей.

Скажу більше. Усі бізнесмени, з якими спілкуюся, у них така сама позиція: ми маємо відбудувати нашу країну!»

Павло Фукс

№67 у списку Forbes.

Статки: 165 млн доларів.

Радіо Свобода надіслало запитання Павлові Фуксу. Він прочитав їх, однак так і не відповів.

Якщо відповіді надійдуть, редакція готова їх оприлюднити.