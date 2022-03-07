Ліки, продукти, одяг. Мистецький центр у Львові перетворився у гуманітарний штаб

ЛЬВІВ ‒ Тисячі жителів Львівщини об’єдналися у волонтерський рух, щоб допомагати українським воїнам, людям із міст та сіл, що перебувають під обстрілами російської армії, і тим, хто тікаючи від війни, постійно прибуває у Львів та інші міста регіону. Лише за минулу добу із Львівської області перевезли понад 1200 тонн гуманітарного вантажу у Київ та Київщину, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську області, а також на Донбас.

Львівський Палац мистецтв перетворився на гуманітарний штаб із перших днів війни. До львівських волонтерів цими днями долучаються французькі та іспанські колеги.

Чотири поверхи Палацу мистецтв, а це майже 9 тисяч метрів квадратних площі, стали логістичним центром. Сюди потрапляє гуманітарна допомога і звідси відсортовані речі відправляють українським захисникам і мешканцям Києва, Харкова, Маріуполя, інших міст і і сіл, які найбільше потерпають від війни, людям, які перебувають у небезпеці і оточені російським ворогом.

Гуманітарний штаб працює цілодобово. Тут щодня допомагають від 200 до 300 львівських волонтерів. Долучаються люди різного віку і професій. Більшість волонтерів пройшла вишкіл.

Тримаємо надійний тил

«Волонтеримо, допомагаємо розсортовувати одяг. Тут жіночий, дитячий, чоловічий. Все, що потрібно людині. Ми розуміємо, що ми в тилу і не можемо допомогти на передовій, тому тримаємо надійний тил», ‒ розповіла Радіо Свобода Іванна Рура.

Волонтерка сортує одяг, який принесли львів’яни чи привезений з-за кордону. Ящики підписані. На іншому поверсі побутова хімія, засоби особистої гігієни. Окремо сортують взуття і на мішках підписано ‒ чоловіче, жіноче, дитяче, а також вказаний розмір.

Юрій Візняк, який до нападу Росії на Україну, займався мистецькими проєктами, тепер керує гуманітарним штабом. До роботи залучені працівники міської та обласної рад.

Є проблема з медикаментами

«Перші три дні допомогу приносили мешканці. Харчі привозили також і підприємці. А останні вісім днів гуманітарна допомога надходить з-за кордону і налагодили співпрацю з міжнародними колегами. На сьогодні є проблема з медикаментами. Це медичні засоби, які зупиняють кров, джгути, медичні ножиці, велика проблема в радіостанціях, які так потребують військові. Продукти потрібні тривалого зберігання, а не короткого, потрібні консерви. Багато отримали речей для військових і біженців», ‒ каже Юрій Візняк.

У гуманітарному штабі налагоджена служба безпеки, вантаж, який привозять, перевіряється, а вже потім розсортовується, обліковується і видається.

Напрацьований алгоритм

«Ось тут ми окремо розсортовуємо продукти. Це вже готові до вживання набори, видаються на спеціалізовані військові об’єкти. Ми підвозимо, є напрацьований алгоритм. Саме такі пакети військові можуть швидко приготувати і це достатньо для них, щоб поїсти. Люди організували таку допомогу, фермери», ‒ розповідає координатор гуманітарного штабу Ігор Зінкевич.

Переселенці отримують допомогу

Другий день у гуманітарному штабі працює окреме відділення для людей, які вимушено покинули свої домівки. Багато з них приїхали лише з одним наплічником, не мають ані одягу, ані найнеобхіднішого. Біля гуманітарного штабу десятки людей. Переважно жінки і діти. Вони втомлені і розгублені. На місці реєструються, отримують консультацію. У штабі організували для них харчування і тут люди можуть отримати потрібний одяг, взуття, засоби гігієни, продукти.

Як бути далі, я не знаю

«Приїхала з двома дітьми. Добирались важко. Крики дітей, багато людей, натовп. штовханина. Вдома не могли залишатися, вже місто обстрілювали, вікна трусяться і вилітає скло. Діти від найменшого галасу вже зривались. Дуже страшно за дітей і куди повертатись, я не знаю. Чоловік залишився у Харкові. Взяли кілька сезонних речей, кілька ‒ на весну. Грошей немає. Почалась війна, робота припинилась і зарплати немає. Як бути далі, я не знаю. Вдома все було. Чи залишиться квартира ‒ не знаю, як ми будемо без тата ‒ не знаю», ‒ каже переселенка з Харкова.

Для маленьких діток волонтери пакують наплічники «радості». У них кладуть, цукерки, іграшки, якісь цікавинки доя малечі 2-4 років, які не розуміють поняття війни. Бодай так волонтери намагаються потішити діток.

Втікачі від війни можуть отримати і медикаменти. Імпровізовану аптеку організували медики-волонтери. Вони сортують ліки, формують аптечки для воїнів ЗСУ та тероборони.

Хочуть щось заспокійливого

«Біженці надсилають свої заявки, які їм потрібні ліки. Потрібно все, багато хто просить заспокійливі ліки, а нам їх не вистачає. Стрес впливає і всі хочуть щось заспокійливого. З постачанням дуже велика проблема, дистриб’ютори нічого не вивантажують навіть у Львів. Всі ліки отримуємо з-за кордону і по діючій речовині орієнтуємося», ‒ говорить Анастасія, провізор-волонтер.

Лише цей один гуманітарний штаб, створений у Палаці мистецтв, завіз сотні допомоги воїнам і мирним мешканцям. До львівських волонтерів долучаються іспанські та французькі. Вони мають великий досвід щодо організації допомоги. На місці займатимуться комунікацією, щоб з-за кордону надсилали потрібні речі. Адже потрібні продукти довготривалого зберігання, як і ліки.

За всі дні війни Львівська область прийняла понад 110 тисяч переселенців. 530 тисяч осіб перетнули українсько-польський кордон у пунктах пропуску на території Львівщини. 30 тисяч з тих, які втікали у Польщу, повернулись. Близько 60 тисяч залишись у Львові та Львівській області.

На Головному залізничному вокзалі Львова працюють пункти допомоги, де не лише можна перекусити, зігрітись, але й отримати медико-психологічну допомога. Втім є потреба у волонтерах медиках і психологах, які б працювали з людьми, які вимушено покинули рідне місто і свої домівки, переживають сильний стрес. Координатори запрошують студентів долучитись до допомоги.