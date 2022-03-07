На мітингу проти військ РФ у Новій Каховці вбито людину – прокуратура

Прокуратура Херсонської області повідомляє, що під час мирного мітингу в Новій Каховці 6 березня російські військові відкрили вогонь по мітингувальниках, у результаті чого загинула одна людина, ще семеро – травмовані.

«Установлено, що 06.03.2022 в невеличкому місті Нова Каховка, що на Херсонщині, цивільне населення зібралося виявити позицію проти окупації регіону російськими військами. Попри те, що люди були неозброєні та не становили ніякої загрози, окупанти застосували до них зброю. В результаті цього одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень», – сказано в повідомлені пресслужби прокуратури.



Як зазначили у відомстві, «ці дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права».



Повідомляється, що обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

У неділю, 6 березня, в містах та селищах Херсонщини пройшли проукраїнські мітинги.

Як повідомив пізніше ветеран АТО Сергій Цигіпа, який був присутнім на мітингу, російські військові намагалися розігнати мітинг жителів Нової Каховки пострілами у повітря.

За його даними, військові також застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

5 березня мітинги пройшли в Херсоні та Бердянську. Люди протестували проти окупації та російської гуманітарної допомоги.

Війна Росії проти України триває вже 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.