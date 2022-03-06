11-й день війни з боку РФ: Генштаб ЗСУ розповів про оборонні операції на півдні, півночі та сході України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські військові на сьогодні ведуть оборонні операцію на півдні, сході, та півночі країни.

«Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника», – йдеться в повідомленні.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

«Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії», – вказує Генштаб.

На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони вздовж державного кордону України.

На Приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

«Угруповання Повітряних сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ. Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності», – повідомляє Генштаб.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».