Столтенберґ: члени НАТО погоджуються, що літаки Альянсу не мають літати над Україною

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що члени Альянсу погоджуються з тим, що його літаки не повинні літати в повітряному просторі України, а війська НАТО не повинні бути присутніми в Україні під час війни з Росією, незважаючи на прохання Києва встановити заборонену для польотів зону над країною.
Виступаючи 4 березня в Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО, Столтенберґ знову закликав президента Росії Володимира Путіна припинити свою неспровоковану війну проти України «негайно і без умов».
Столтенберґ визнав, що Росія, швидше за все, посилить наступ на Україну, що розпочався 24 лютого, і найближчі дні, «ймовірно, будуть гіршими».
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив Радіо Свобода, що ключовою темою, яку він має намір порушувати на зустрічі з членами НАТО 4 березня, буде питання безпольотної зони над Україною.
3 березня президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії.
Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.
Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.
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