Кулеба: ключова тема зустрічі з НАТО – заборона польотів над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ключовою темою, яку він має намір порушувати на зустрічі з членами НАТО є питання безпольотної зони над Україною.

«Ключова тема, яку я буду порушувати на зустрічі з членами НАТО – питання безпольотної зони над Україною, і допомога українським повітряним силам і допомога засобам ППО. Друге питання – це продовження постачання до України інших видів озброєння, яке нам потрібне для ведення наземної війни. От саме на цьому ми і зосередимося», – повідомив Кулеба в ефірі Радіо Свобода.

На запитання про те, що в НАТО заперечували інформацію про безпольотну зону, міністр сказав: «Я поки не буду вдаватися в деталі. Це надзвичайно складна тема і вона потребує обговорення на найвищому рівні. Саме тому завтра і будемо говорити про це з альянсом».

Раніше в ефірі телеканалу «1+1» Кулеба заявив, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, яка буде присвячена загрозам, пов’язаним із російською агресією. Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду. Кулеба братиме у ній участь через відеозв’язок.