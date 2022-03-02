Чому Путін б’є по національним святиням і символам України?

Під час нинішньої війни Росія заносить ракетні удари або веде обстріли чи бої біля місць, які є національними символами України, знищуючи їх або ставлячи під небезпеку. Президент України Володимир Зеленський каже, що «Росія хоче стерти українську історію», завдаючи максимального болю народу, вдаряючи по символам, на яких, власне і ґрунтується українська ідентичність. До речі, одним з означень геноциду саме і є спроби стерти національну пам’ять та ідентичність народу, проти якого здійснюють злочини геноциду. Подивимось, де саме воюють росіяни в Україні або по чому завдають удари. Біль Чорнобиля Колона російських військ перейшла річку Прип’ять і увійшла в Чорнобильську зону в перший день війни – 24 лютого. Біля Чорнобильської АЕС були бої між російськими агресорами і підрозділами Національної гвардії України та охороною станції. Під загрозу через бої був поставлений новий конфайнмент, об’єкт «Укриття» над зруйнованим четвертим реактором, всередині якого – все ще десятки тон радіоактивних речовин і рештків ядерного палива.

МАГАТЕ заявило про небезпеку, українська сторона сказала, що зафіксувала підвищення рівня радіації в Чорнобильській зоні. В Швеції, яка першою зареєструвала підвищення радіації після катастрофи 1986 року, нинішні новини з Чорнобиля призвели до масової купівлі йоду – його зараз не знайти в шведських аптеках – через три з половиною десятиліття люди в Європі знову бояться чорнобильських радіоактивних хмар. Чорнобиль є місцем національної трагедії – місцем найбільшої ядерної катастрофи в історії людства, яка сталася 26 квітня 1986 року, коли вибухнув 4-й реактор ЧАЕС. Москва тоді зробила, як казали екологи, два злочини – вирішивши будувати атомну станцію в 100 кілометрах від Києва, і вдруге, коли приховувала правду про аварію на ЧАЕС в 1986, наражаючи людей на радіоактивну небезпеку.

В українській мові є таке означення катастрофи – «Біль Чорнобиля». Зараз Москва вдруге завдає чорнобильського болю Україні. Бабин Яр Удар по київській телевежі першого березня, коли загинуло п’ятеро киян, був не лише ударом по вежі – адже вона знаходиться на місці масових розстрілів євреїв в часи Голокосту.

«Росія хоче стерти нашу пам’ять», – сказав президент Володимир Зеленський, багато родичів якого загинули під час Голокосту. «Які в мене можуть бути нові думки щодо «російських фашистів» у зв'язку з обстрілом Бабиного Яру?!», – ставить риторичне питання голова Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД) Йосип Зісельс в інтерв’ю Радіо Свобода. «Я завжди знав, що вони здатні на будь-які нелюдські вчинки. Чого ви від них очікуєте? Які сентименти у них можуть бути стосовно дорогих для нас місць чи людських цінностей загалом. Жодних». Пам’ять про Бабин Яр як місце знищення нацистами євреїв, українців, ромів та інших під час Другої світової війни почала з’являлись саме в незалежній Україні. До 80 роковин було огоолошено про Меморіальний комплекс пам’ять жертв Голокосту і роботи по його створенню тривають.

Саме в незалежній Україні стало можливим повернути пам’ять саме про єврейські страждання і жертви Бабиного Яру, оскільки в часі СРСР Москва неохоче згадувала про Бабин Яр, а якщо й говорила – то про «жертви радянських громадян». Ще один момент – обстріл Умані Черкаської області російськими військами, яка є святим місцем для євреїв-хасидів і куди на Рош га-Шану з’їжджаються десятки тисяч паломників-хасидів кожного вересня на могилу цадика Нахмана. «Мрія» і мрія Під час боїв за летовище в Гостомилі Київської області, яке надзвичайно важливе стратегічно бо Росія планувала висадити там масований десант для штурму Києва, і яке, згідно з повідомленнями, переходило з рук в руки, – так от це летовище є базою авіаційного флоту «Антонова». Гостомиль є основним летовищем для «Русланів» (АН-124), та також найбільшого у світі літака – АН-225 «Мрія». Так от під час обстрілів Гостемильського летовища росіяни влучили в ангар, де стояла «Мрія» і літак повністю згорів!

Це викликало колосальне обурення світової авіаційної спільноти і просто мільйонів тих, хто цікавиться авіацією. Коли «Мрія» прилітала до іноземних аеропортів – її виходили зустріти сотні, тисячі людей аби помилуватись найбільшим літаком світу.

Також «Мрія» дуже багато трудилась коли спалахнув коронавірус, доставляючи в різні куточки світу вантажі масок, вакцин та апаратів штучного дихання... І от «Мрії» «Антонова» вже немає! Але як хтось влучно написав у Фейсбуці: «Вони знищили «Мрію», але ми відбудуємо українську мрію!» Найбільша площа Європи Першого березня ракетним ударом була обстріляна Площа Свободи в Харкові – другому за величиною місті України. Площа Свободи окрім того, що має символічну назву, також офіційно є найбільшою площею Європи! Ракета потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації, а також був удар і по самій Площі Свободи. Загинуло семеро людей. Другого березня нанесено ракетний удар по харківській міськраді – вона теж в центрі міста.

А буквально на самій Площі Свободи розташована і перлина архітектури – будівля Держпрому, зведена в стилі конструктивізму коли Харків був столицею України. Про цю будівлю, яка також була в небезпеці через обстріли поруч, неодноразово писала світова преса, вважаючи її унікальною.

Також була обстріляна одна з будівель харківського національного Університету імені Казаріна – це удар по майбутньому України, адже Харків має найбільшу кількість ВУЗів і має імідж міста студентів. Свята Софія Київська В Україні першого березня було заявлено, що Москва прагне нанести ракетний удар по будівлях Служби безпеки України – зокрема по головному офісу на Володимирівській вулиці в Києві. Але ж поруч розташований унікальний об’єкт світової спадщини – собор Святої Софії.

«Росіяни збираються знищити Софію Київську. Вони прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі», – написав у Фейсбуці міністр культури України Олександр Ткаченко. «Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства», – написав Ткаченко. Міністр звернувся до ЮНЕСКО і закликав світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення. Також обстрілюють древній Чернігів – теж визначне місто княжої доби, де збереглися кілька церков часів Чернігівського князівства. В ті часи Чернігів вважали суперником Києва і був він «не першим, але і не другим» містом Русі.

Також були повідомленням про бій неподалік Батурина на Чернігівщині. Батурин в 17-18 століттях був козацькою столицею Гетьманщини і був вщент знищений російськими військами Меншикова у 1708 році після переходу гетьмана Івана Мазепи на бік Карла ХІІ. Батурин був відбудований в незалежній Україні – і от нова російська загроза поблизу Батурина в 21-му столітті…

Музей з картинами Марії Примаченко У селі Іванкові Київської області, де в неділю, 27 лютого, відбувся запеклий бій, російські війська знищили місцевий музей, в якому зберігалися унікальні твори художниці Марії Примаченко, якою захоплювався Пабло Пікассо. У музеї було понад 20 робіт художниці – і частина з них, нібито згоріла. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці збирачка української старовини та мистецтва Устина Стефанчук. «С*ки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуєте і чуже нищите. Хоча, що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія це історія грабунку і терору. Примаченко вам, м*даки, не подарую ніколи!» – емоційно написала вона, коли тільки-но з’явилась інформація про нібито втрату картин.

Проте, за останньою інформацією, нібито картини – чи принаймні частину з них – все ж таки змогли порятувати мешканці Іванкова, не дивлячись на загрозу через бойові дії на Київщині. Принаймні іванківчани врятували 25 картин, але будівля музею пошкоджена. «Жителі смт Іванків врятували роботи видатної української художниці Марії Примаченко», – повідомила журналістка Тетяна Гончарова.