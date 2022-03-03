З ким воює Україна: армія Росії в обличчях

Російська Федерація роками намагалась декларувати «міць та високий бойовий дух» своїх збройних сил.

Втім, усього декілька днів війни в Україні показали, як насправді держава Росія дбає про своїх солдатів: видає прострочені ще сім років тому пайки, не забирає тіла загиблих, яких надіслала воювати в Україну. Є багато повідомлень про мародерство, насилля щодо цивільних, пограбування магазинів із алкоголем .

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) вирішили дослідити відкриті сторінки у соцмережах тих росіян, які фігурують в опублікованому списку 120-ти тисяч військовослужбовців РФ, які, за інформацією громадської організації «Центр оборонних стратегій», зараз воюють в Україні.

Олександр Сазонов у списку ЦОС значиться як старший офіцер, майор. Олексію 43 роки. Судячи зі сторінки у російській соцмережі «Однокласники», він із селища Старишево в Амурській області Росії (область межує з Китаєм).

Сазонов зазначає, що закінчив авіаційний ліцей, служив у військовій частині 45179, має дружину і трьох дітей.

Інтер'єри на фотографіях скромні. Час від часу Сазонов викладає фотографії, де він на природі.

Де вони з дружиною купаються у місцевій водоймі.

У дружини Сазонова хобі – в’язання. Нещодавно вона зв’язала два танки Т-34.

Сторінка Сазонова заповнена репостами зі сторінок, де хвалять Путіна і глузують із Зеленського.

Євгеній Саврухін у списку ЦОС значиться як старший підполковник. На своїй сторінці в «Однокласниках» Євгеній вказує, що йому 51 рік, він мешкає у Хабаровську, закінчив «Далекосхідне вище військове училище (військовий інститут)» в Усурійську.

Саврухін виклав декілька фотографій: з екскурсії в Москві на фоні Кремля.

На фоні танка з написом «на Берлін» 9 травня.

Із вечірки з друзями.

І декілька фотографій у військовій формі чи камуфляжі.

Крім іще декількох фотографій доньки Євгеній більше майже нічого не публікував.

Артем Серебряков фігурує у списку ЦОС як старший прапорщик. Артемові 39 років, одружений, має доньку.

Зазначає, що живе у Владивостоці та закінчив школу. Серед фотографій – відпочинок із другом на пляжі.

Ще одне фото у спортивному костюмі на фоні моря.

І фотографії із весілля.

Політичних дописів на сторінці Серебрякова немає.

Багато таких дописів є на сторінці Костянтина Сугібіна . Є фотографія Путіна із підписом: «Сьогодні ти прокинувся в мирній державі завдяки цій людині».

А 28 лютого цього року він вподобав ось такий допис:

З огляду на фотографії, у Сугібіна троє дітей, він живе у селищі Серишево (Амурська область), у списку ЦОС значиться як старший прапорщик.

А от Андрій Сверчков досі на аватарці свого профілю в соцмережі має фото із весілля. Сверчков у списку ЦОС значиться як молодший офіцер, капітан. У Андрія багато фотографій із весілля. Постановочна мініатюра:

Наречена п’є шампанське:

На одну з весільних фотографій навіть «дофотошоплено» Володимира Путіна з Дмитром Медведєвим.

Є декілька фотографій зі свят.

Андрій Сверчков живе у Єгор’євську (Московська область), служив у 10211 та 14154 військових частинах.

Олег Сон із Хабаровська. З огляду на фотографії у соцмережі «Однокласники», він має двох дітей, закінчив Військовий авіаційний інженерний університет. У списку ЦОС значиться як підполковник. Фотографій у військовій формі на сторінці Олега немає. Натомість є з пасіки і біля уссурійського тигра.

Тумен Зондуєв з Улан-Уде (Бурятія) теж значиться у списках ЦОС – дата народження звідти збігається із зазначеною на його сторінці в соцмережі « Однокласники ». Сам Тумен публікує фото зі своєї служби в армії у 2012 році – на них солдати багато фотографуються у формі.​

Серед іншого, і в армійській вбиральні.

Окремо Зондуєв запостив фото у формі у 2015 році. Також згідно з даними ЦОС він служив у селі Зандин Мухоршибірського району Бурятії Росії у 2016-2017 роках.

Даніл Білалов – також у списку військовослужбовців, оприлюдненому «Центром оборонних стратегій».

На його профілі в мережі «Однокласники» зазначено, що мешкає він в селищі міського типу Серишево Амурської області.

Зі сторінки соцмережі цього військового можна дізнатися, що він відвідував Харківський зоопарк в Україні у 2012 році. Полюбляє риболовлю, а ще фотографуватися поруч із дорожніми вказівниками. Наприклад, такими: «З’їзд на звалище та джерело в честь св. пророка Іллі» (обидва на фото вказують в одному напрямку).

На іншому фото Даніл в автомобілі з пляшкою в руках. Під його постом є коментар: «Кермо з якого боку? ГІБДД» (російська патрульна поліція – Ред.).

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Журналісти Радіо Свобода також отримали ще один список російських військовослужбовців і продовжують його аналізувати.

Один із тих, хто вказаний у переліку – Сергій Чушпаєв . На своїй сторінці у соцмережі «Однокласники» він вказав, що родом з селища Славянка Приморського району з адміністративним центром у Владивостоку.

30 років йому виповнилося напередодні наступу російських військ на територію України. У списку військовослужбовців Чушпаєв має звання старшини та закріплений за військовою частиною №99333 зі штаб-квартирою у Владивостоку.

Російський військовий полюбляє позувати на фоні військової техніки.

Альберт Чучвага у списку ЦОС значиться як старший прапорщик. Йому 42 роки і він закріплений за військової частиною №78018.

На його сторінці у соцмережі «Однокласники» дописувачі називають Чучвагу «сніговим прапорщиком».

Сам він вказує, що мешкає у Приморському краї, тобто на крайньому сході РФ.

Дмитро Чушкін має звання майор, відповідно до даних списку ЦОС. На його сторінці в соцмережі «Однокласники» вказано, що він мешкає в СССР.

Його військова частина №02492 розташована у місті Бєлогорськ Амурської області, яка межує з Китаєм.

Про те, що він військовий, Чушкін не приховує, і публікує фото у формі.

На повідомлення у соцмережі «Одноклассники» жоден з військових, які згадуються у цій публікації, не відповів.