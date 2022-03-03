«Це не воїни наддержави, це розгублені діти» – Зеленський про російських військових

Президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні звернувся до цивільних жителів українських міст, які протестують проти російських окупантів і перекривають їм дороги.

Зеленський згадав, зокрема, про мешканців Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя: «Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок».

Голова держави висловив упевненість, що російські війська, які зайняли кілька українських населених пунктів, там не затримаються.

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«Проженемо з ганьбою, як це роблять прості люди, які виганяють окупантів із продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому. Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше техніки й людей, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини», – заявив він.

Зеленський вказав на дані української сторони про втрати росіян – майже 9 тисяч людей за тиждень.

«На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх «двохсотих» і «трьохсотих». 19 років, 20 років. Що вони бачили у житті, окрім цього? Окрім вторгнення на чужу землю? Але більшість із них так і залишається повсюди. Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете помирати. Зупинити війну та відновити мир потрібно якнайшвидше», – закликав він.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 3 березня, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

Об’єктивних даних про втрати сторін наразі немає.