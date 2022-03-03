У Кривому Розі евакуюють жителів кількох мікрорайонів

У Кривому Розі Дніпропетровської області з міркувань безпеки евакуюють жителів кількох мікрорайонів, які розташовані поблизу військової частини. Про це на брифінгу 3 березня повідомив заступник Ради оборони області, голова облради Микола Лукашук.

За його словами, військова частина, розташована з боку Миколаївської області, може зазнати ракетного удару – аби не ставити під загрозу прилеглі мікрорайони, людей переселяють.

«Все це організовано, все це погоджується з військовими», – сказав Микола Лукашук.

У Військовій адміністрації міста Кривого Рогу повідомили, що переїзд жителів мікрорайонів «Всебратське», «Макулан», «Весела дача», «Миколаївське шосе», «Цегляний завод» та «Військове містечко-33» обов’язковий. А жителі «Центрально-Міського району» мають переїхати, якщо мають таку можливість.

Тим, хто не зможе розміститися у друзів або у родичів, наддадуть місця в гуртожитках, дитсадках та школах. Харчуванням забезпечать, мовиться в повідомленні штабу.

Переїзд розпочався 3 березня вранці, повідомили в міській раді Кривого Рогу. Військова адміністрація Кривого Рогу довозить людей безкоштовними дизель-генераторними тролейбусами та мікроавтобусами.

Відповідальний за переміщення жителів Микола Павлюк повідомив, що люди організовані, паніки немає. Транспорт для перевезення курсуватиме до 18:00. З собою людей просять документи, телефони з зарядками, подушки і – за можливості – спальники та матраци.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».