ЗСУ оцінили втрати особового складу РФ у війні проти України у приблизно 9000

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб.

Згідно з повідомленням, також РФ втратила:

танків ‒ 217;

ББМ ‒ 900;

артилерійських систем – 90;

РСЗВ – 42;

засоби ППО – 11;

літаків – 30 (інформація уточнюється);

гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374;

легкі швидкісні катери – 2;

цистерн з ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

У ЗСУ вказують, що підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».