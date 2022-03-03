«Єдині, хто вірив – це ми з вами»: міністр оборони про тиждень України на війні

Міністр оборони Олексій Резніков відзначив героїзм захисників і захисниць України та професійні дії командування Збройних сил на восьмий день з часу вторгнення Росії в Україну.

«Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це – ніхто, ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас», – звернувся Резніков.

Міністр відзначив також роботу медиків, рятувальників, комунальників, залізничників, журналістів, фінансистів, які «тримають свій фронт».

«Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій, – Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи. Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Можливості наших Збройних сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі», – сказав міністр оборони.

Він додав: «Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз, як ніколи, у нас є усі підстави бути впевненим у собі і у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».