Макрон звинуватив Росію в агресії проти України та брехні про «нацистів»

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до французького народу 2 березня назвав Росію агресором, що почав нову війну в Європі.

Він наголосив, що Росія не зазнає агресії, а саме вона і є агресор. І ця агресія неспровокована, бо Україна не нападала на Росію.

«Ця війна – це не конфлікт між НАТО і Заходом з одного боку та Росією – з другого, як дехто може це описувати. В Україні немає ні баз, ні військ НАТО», – заявив президент Франції.

Також Макрон назвав брехнею твердження російської пропаганди, що РФ нібито «воює в Україні з нацизмом».

«Це брехня, зневажання історії Росії та історії України, які боролися проти нацизму», – наголосив Емманюель Макрон.

Президент Франції у своєму зверненні назвав «провісником зміни епохи» події, що почали розгортатися з нападом Росії на Україну, зазначивши, що у Європі знову війна і «демократію знову ставлять під питання».

Водночас він зазначив, що Франція «не воює з Росією».

«Ми усвідомлюємо все те, що нас пов'язує з цим великим європейським народом, народом Росії, який багато чим пожертвував у роки Другої світової війни, щоб витягнути Європу з прірви. Ми підтримуємо всіх росіян, які, відмовляючись від того, щоб ганебна війна велася від їхнього імені, мають почуття відповідальності та хоробрості для захисту миру. І які це показують у Росії та за її межами», – сказав Макрон.

Зокрема, він нагадав, що постійно веде переговори з президентом України Володимиром Зеленським, і також «перебуватиме в контакті, наскільки це можливо і необхідно, з президентом Путіним, щоб намагатися переконати його зупинити напад».

Макрон попередив, що деякі сфери французької економіки зазнають проблем через санкції проти Росії та війну в Україні.

Однак, президент Франції похвалив єдність, яку демонструє у цій ситуації.

«Потрібно змиритися з необхідністю платити ціну за мир, за свободу, за демократію. Вона (Європа) надалі повинна більше дбати про те, щоб менше залежати від інших, стати більш незалежною і більш суверенною», – сказав президент Емманюель Макрон, уточнивши, що має на увазі не лише економічну та енергетичну незалежність, але й зміцнення обороноздатності.

«Не можна, щоб наша безпека залежала від когось. Наша європейська оборона повинна вийти на новий рівень», – зазначив Макрон.

Президент Франції літав на переговори із президентом Росії Володимиром Путіним на тлі концентрацією російської військової потуги на кордонах України. Переговори закінчилися безрезультатно, хоча Макрон заявляв про оптимістичні очікування.

Незабаром у Франції президентські вибори, за результатами соцопитувань, Макрон має добрі шанси переобратися удруге.