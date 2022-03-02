Збройні сили звернулися по допомогу до жителів окупованих територій

Сухопутні війська Збройних сил України звернулися до громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих російськими військами територіях, із закликом саботувати їх просування.

«Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним», – йдеться в повідомленні командування.

ЗСУ також звернулися до мисливців та єгерів, які знають місцевість у своїх регіонах.

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«Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни», – заявляють у Сухопутних військах.

У ЗСУ звернули увагу на те, що 2 березня Росія вперше визнала втрату кількох сотень людей вбитими в ході бойових дій в Україні, а також понад 1,5 тисячі поранених. Ці цифри все ще менші за ті, про які заявляла українська сторона.

«Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду», – коментує командування.

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Російські військові зайняли місто Тростянець у Сумській області, повідомив голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький вночі проти 2 березня.

Натомість згодом протягом дні Генеральний штаб повідомив про звільнення міста Макарів, що на Київщині.