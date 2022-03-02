Очевидці повідомили про вибух у районі залізничного вокзалу Києва. У МВС уточнили, що впав уламок збитої ракети

Очевидці повідомляють про сильний вибух у районі Київського залізничного вокзалу.

Інформацію про вибух у себе в телеграм-каналі також оприлюднив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.



«Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем «Ібіс» і Південним вокзалом», – написав Геращенко у телеграмі.

Близько 21:00 у Києві була оголошена повітряна тривога.

«Укрзалізниця» пізніше заявила, що російські військові «завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей».



«Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень», – йдеться в повідомленні.



Інформація про постраждалих уточнюється, рух поїздів продовжується, додали в УЗ.

Радник голови МВС Геращенко невдовзі уточнив, що українська система ППО збила крилату ракету російських військових, що «призначалася одному з центрів управління».

«Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви і руйнування були б жахливими», – додав Геращенко.