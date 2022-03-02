Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan

Аналітики JPMorgan попереджають, що Москва може виявитися неспроможною сплачувати свої зовнішні борги. Про це пише агентство Reuters.

Лише цього місяця Росія має сплатити зовнішнім кредиторам 700 мільйонів доларів. І хоча валютні резерви дозволяють їй це зробити, замороження російських активів урядами іноземних держав може завадити це зробити.

«Санкції... значно підвищили ймовірність дефолту російських державних облігацій у твердій валюті», – цитує агентство аналітиків JPMorgan.

Загальні державні борги Росії становлять 40 мільярдів доларів, що небагато для її економіки, однак навіть один дефолт за зовнішніми виплатами може спричинити ланцюгову реакцію. Кредитори уважно чекають на 16 березня, коли Москва повинна зробити дві такі виплати.

Тим часом російські компанії, чиїми акціями торгують на Лондонській фондові біржі, вже втратили 570 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Так, 2 березня на Лондонській біржі курс акцій «Сбербанку», найбільшого банку Росії, впав на 95%, а інші російські компанії, які торгуються на майданчику в столиці Великобританії, постраждали не менше, пише Business Insider.

Ще на початку року 1 акція російської фінансової установи зі 135 мільйонами клієнтів коштувала понад 16 доларів, 2 березня її курс падав до 1 цента і стабілізувався на позначці 2 центи. «Сбербанк» уже заявив, що йде з європейського ринку.

Капіталізація інших фінансових стовпів російської економіки теж зменшилася майже в сто разів. Так, курс акцій «Газпрому» впав на 97%, «Лукойлу» – на 95%, «Новатеку» – на 97%, «Сєвєрсталі» – на 65%, «Роснєфті» – на 65%.

Тим часом Московська біржа, яка також торгує акціями цих компаній, вже 3 дні не працює. Таким чином Центробанк Росії намагається стримати панічний розпродаж акцій, кажуть західні фахівці.

Головною причиною стрімкого знецінення великих російських компаній всі експерти називають вторгнення Росії в Україну і економічні санкції світу проти Москви.

Експерти вважають, що Росія намагається обійти суворі санкції – передусім за допомогою великого золотого запасу і Китаю, якого називає стратегічним партнером і союзником.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому тоді він не уточнив точного їх числа.