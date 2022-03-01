Росія стала непридатною для інвестицій – Bloomberg

Росія стала ризикованою для інвестицій не лише для нового капіталу, а й для тих, хто вклав у неї десятки мільярдів доларів у минулому, пише американське агентство Bloomberg.

За останній тиждень фонди акцій, орієнтованих на Росію, просіли на 23%, а інвестори, що раніше вклали гроші в російські цінні папери, опинилися у фінансовій пастці – можливості продати активи обмежені, а вихід із ринку супроводжується великими втратами.

Головна причина проблем інвесторів – міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну й обмеження на ринку, які запровадив у відповідь російський Центробанк.

«Халепи російської військової операції в Україні поклали край міжнародним фінансовим інвестиціям в Росію», – цитує видання Крістофера Ґранвіля, керуючого директора по регіону EMEA і глобальним політичним дослідженням у TS Lombard у Лондоні.

За даними Московської біржі, на кінець минулого року закордонні інвестори володіли російськими акціями на суму близько 86 мільярдів доларів.

Більшість із них тепер опинилися «між молотом і ковадлом». Після запровадження широких санкцій проти Москви і заборони брокерам від російського Центробанку продавати цінні папери, що належать фондам, вони просто не можуть ліквідувати чи належним чином торгувати своїми активами, а це спричиняє значні збитки.

У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже 13 мільярдів доларів, що належать американським та європейським фондам, зараз перебувають у компаніях, які опинилися під санкціями.

Ще у жовтні 2021 року той самий Bloomberg називав Росію найпривабливішим для інвесторів ринком, що розвивається. Тоді експерти казали, що енергетична криза підкреслила «статус Росії як енергетичної супердержави та її здоровий фінансовий стан». Окрім енергоресурсів, підкреслював Bloomberg, Росія має фінансову подушку – одні з найбільших у світі резервів у понад $600 млрд і «завидно низьке» боргове навантаження, а Центробанк країни докладає всіх зусиль, щоб утримувати інфляцію на низькому рівні.

Тим часом, на Московській біржі долар та євро після незначного послаблення знову почали зростання і майже повернулися до максимальних позначок. Курс російського рубля до впав до 100,5 за 1 долар США і до 111,75 за 1 євро. З початком вторгнення Росії в Україну російська валюта втратила 25% своєї вартості.

Нью-Йоркська біржа призупинила торги акціями російських компаній, повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ще більше санкцій. Нью-Йоркська біржа і Nasdaq призупинили торги акціями «Яндекс», Ozon та ще багатьох інших російських компаній», – заявив він.

Санкції через вторгнення Росії в Україну раніше запровадили країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада, Японія та інші. Окрім іншого, санкції торкнулися кількох російських банків.

28 лютого США запровадили санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів Росії – громадянам США забороняється брати участь в операціях із ними. Також під санкції потрапили Російський фонд прямих інвестицій та його голова Кирило Дмитрієв.

Президент Росії Володимир Путін раніше у відповідь на введені санкції зобов’язав експортерів-резидентів Росії продавати 80% іноземної валюти, зарахованої з 1 січня 2022 року від контрактів із нерезидентами. Також з 1 березня 2022 року резидентам Росії забороняється, зокрема, зараховувати іноземну валюту на рахунки в банках поза Росією.