МЗС: заборона польотів над Україною для НАТО – «не лише обов’язок, а й політична доцільність»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову повторив думку, що Північноатлантичний альянс має оголосити повітряний простір над Україною зоною заборони польотів. Про це він сказав на брифінгу 1 березня.

Кулеба звернув увагу на те, що Україна веде війну власними силами, без залучення військ Альянсу.

«Ми не запрошуємо НАТО, щоб воно тут воювало за нас. Це наша земля, наші території. Але все, що НАТО може зробити, щоб підтримати Україну в цій війні – це не лише моральний обов’язок, а й політична доцільність для НАТО. Тому що вони розуміють, якщо ми, не дай Боже, впадемо, наступними будуть вони. То краще допомогти нам тут, в Україні, ніж чекати, коли ви реально опинитеся в стані прямого конфлікту між Росією та Північноатлантичним альянсом», – сказав міністр.

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За його словами, є різні варіанти того, як Альянс може допомогти протиповітряній обороні України.

«Ми ці рішення зараз із партнерами опрацьовуємо. Але не треба, будь ласка, залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні, переможе, то наступні будете ви, НАТО. Ви зараз можете бути впевнені, що цього не станеться, але до цього ви були впевнені, що Росія відкрито не нападе на Україну. Були? Були. А вона взяла й напала. Тому краще допомагати воювати нам тут до перемоги. Це допоможе зберегти нам життя, а вам – вашу безпеку», – аргументував Кулеба.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпілотною зоною, тому що для цього доведеться залучати американські війська. При цьому Вашингтон вже заявляв, що не надсилатиме війська до України, яка не є членом НАТО.