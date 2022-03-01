Україна готова до нових переговорів, але «виконувати російські забаганки не буде» – Кулеба

Українська сторона наразі аналізує підсумки переговорів, які відбулися напередодні, і в разі потреби готова до наступних. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 1 березня.

Таким чином він відповів на питання журналіста про те, коли очікувати наступних перемовин і чи «після кожних переговорів варто чекати на авіаудари», як це сталося 28 лютого.

«На жаль, на авіаудари потрібно очікувати у будь-який момент. Що стосується перемовин, то ми зараз аналізуємо те, що відбулося вчора, заявлені позиції. Президент повністю поінформований, до найдрібніших деталей, про розмову, яка відбулася вчора. Ми визначимося зі своєю позицією і тоді вже будемо, у разі потреби, готуватися до нової зустрічі», – сказав він.

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Водночас Кулеба висловив думку, що така зустріч повинна відбутися, тому що Україна «вірить у дипломатію».

«Ми готові до дипломатичного вирішення цього конфлікту. Але за жодних обставин ми не поїдемо на переговори, якщо Російська Федерація на них планує лише оголошувати свої ультиматуми. Переговори – це переговори, і ми будемо розмовляти, і шукати рішення. Але винувати російські ультиматуми і забаганки ми не будемо», – підкресли голова МЗС.

Українська і російська делегації в районі українсько-білоруського кордону 28 лютого провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».