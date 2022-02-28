Українська делегація прибула на кордон з Білоруссю для участі в переговорах з РФ

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації, повідомляє пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу gрезидента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.



«Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Російські ЗМІ пишуть, що переговори мають розпочатися опівдні за московським часом (11:00 за Києвом).

Російська агенція ТАСС пише, що голова російської делегації, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що російська делегація готова вести переговори з українською стороною стільки часу, скільки знадобиться, для «досягнення домовленості».

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат.

Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.