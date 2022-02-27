Зеленський: під час розмови з Лукашенком домовилися про умови зустрічі з делегацією РФ

Під час сьогоднішньої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком домовилися про умови зустрічі української і російської делегацій, йдеться повідомленні у телеграм-каналі Зеленського.

«Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять», – йдеться в повідомленні.

«Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери і ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – додав Зеленський.

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

26 лютого речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв російським ЗМІ, що вдень 25 лютого «у зв'язку з переговорами, що очікувалися», президент РФ нібито наказав зупинити просування військ в Україні. Відповідно до заяви Кремля, 26 лютого рух основних російських сил, відповідно до плану «операції в Україні», відновився нібито через «відсутність переговорів».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови й ультиматуми з боку Росії, «лише повноцінні переговори».

27 лютого речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що представників України на переговорах у Гомелі (Білорусь), куди прибула російська делегація, не буде.

«Ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за «русским военным кораблем». Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля – є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну. Це неправда», – сказав речник.

Президент України Володимир Зеленський заявив 27 лютого, що Мінськ не може бути майданчиком для переговорів із припинення війни, яку розпочала Росія проти України, і що ці переговори мають відбуватися в будь-якому іншому місті «у країні, з території якої не летять ракети».