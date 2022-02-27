Представників України на переговорах з Росією у Гомелі не буде – речник президента

Представників України на переговорах у Гомелі (Білорусь), куди прибула російська делегація, не буде, заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров 27 лютого.

«Ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за «русским военным кораблем». Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля – є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну. Це неправда».

Він додав, що Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. «Це стосується і місця проведення. Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події, такі гарантії вартують дуже мало», – наголосив Никифоров.

Українська влада готова до переговорів у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні, додав він: «Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

26 лютого речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв російським ЗМІ, що вдень 25 лютого «у зв'язку з переговорами, що очікувалися», президент РФ нібито наказав зупинити просування військ в Україні. Відповідно до заяви Кремля, 26 лютого рух основних російських сил, відповідно до плану «операції в Україні», відновився нібито через «відсутність переговорів».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови й ультиматуми з боку Росії, «лише повноцінні переговори».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».