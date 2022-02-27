Президент: дії Росії проти України мають ознаки геноциду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії проти Білорусі мають ознаки геноциду.

«Маємо називати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН. Росія – на шляху зла. Світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН», – наголосив Зеленський у зверненні вранці 27 лютого.

За словами президента, минула ніч «була тяжкою».

«Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста… Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення. Але з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно», – наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що те, що російські сили роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі й іншим містам і селищам, «тягне на міжнародний трибунал».

«Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо. І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники», – наголосив він.

Зеленський також відзначив дії міжнародної «антивоєнної коаліції» на підтримку України, зокрема підтримку усіх європейських країн рішення про відключення Росії від SWIFTу.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».