СБУ оприлюднила «секретні документи» військових Росії, яких «розбомбили під Гостомелем»

Співробітники СБУ заявляють, що заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

«Тепер українська спецслужба та Збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, серед документів також є:

▪️бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

▪️схеми дій противника: шляхів нападу, відходу, заправок тощо;

▪️умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

«Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих, обов’язково будуть покарані», – додали в СБУ.

Представники української влади заявили, що ввечері 24 лютого після багатогодинного бою українські військові і нацгвардійці відновили контроль над стратегічно важливим аеропортом державного підприємства «Антонов» у Гостомелі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».