Білорусь спільно з Росією веде війну проти України – голова ДПСУ

Білорусь надає активну підтримку російській армії під час її вторгнення в Україну, заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, додавши, що направив голові білоруського прикордонного відомства офіційне звернення з цього приводу.
«Республіка Білорусь разом із Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі і цінностями життя», – йдеться в зверненні, копію якого Дейнеко виклав у фейсбуці.
Свою заяву він підписав «з презирством», додавши, що співробітники білоруського прикордонного відомства «не мають права називати себе прикордонниками».
У своєму дописі голова ДПСУ наголосив, що колони техніки атакували Україну не тільки з території Росії, а й країни, «що перетворилася на сателіта РФ».
«До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства», – додав він.
Олександр Лукашенко після початку масштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого заявив, що білоруські військові не беруть участі «в операції».
Цього місяця Білорусь проводила з Росією спільні військові навчання на своїй території. Після завершення навчань російські війська залишилися в Білорусі.
В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.
Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.
24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».
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