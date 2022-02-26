Білорусь спільно з Росією веде війну проти України – голова ДПСУ

Білорусь надає активну підтримку російській армії під час її вторгнення в Україну, заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, додавши, що направив голові білоруського прикордонного відомства офіційне звернення з цього приводу.

«Республіка Білорусь разом із Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі і цінностями життя», – йдеться в зверненні, копію якого Дейнеко виклав у фейсбуці.

Свою заяву він підписав «з презирством», додавши, що співробітники білоруського прикордонного відомства «не мають права називати себе прикордонниками».

У своєму дописі голова ДПСУ наголосив, що колони техніки атакували Україну не тільки з території Росії, а й країни, «що перетворилася на сателіта РФ».

«До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства», – додав він.

Олександр Лукашенко після початку масштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого заявив, що білоруські військові не беруть участі «в операції».

Цього місяця Білорусь проводила з Росією спільні військові навчання на своїй території. Після завершення навчань російські війська залишилися в Білорусі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».