Російський військовий десантний літак ІЛ-76 приземлився в аеропорту окупованого Севастополя

Російський військовий десантний літак ІЛ-76, який 26 лютого близько 9-ої ранку за київським часом вилетів із аеропорту «Жуковський» із Москви, о 12:33 (також за київським часом) зайшов на посадку в аеропорту Севастополя в окупованому Криму. Про це свідчать дані сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar.

У пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що вивчають цю інформацію.



Відповідно до історичних даних Flight Radar, 20 лютого цей літак було помічено в аеропорту Єкатеринбурга.



«Літак призначений для парашутного та посадкового десантування особового складу, військової техніки, вантажів, палива, контейнерів. Максимально можливе навантаження – 47 тонн», – йдеться на сайті російського виробника «Ильюшин».

Раніше повідомлялось, що вночі 26 лютого протиповітряна оборона ЗСУ збила під Васильковом на Київщині російський ІЛ-76. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.