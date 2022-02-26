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«Укрзалізниця» призначила низку евакуаційних рейсів із Києва на захід України

Київський залізничний вокзал, 24 лютого 2022 року

«Укрзалізниця» повідомляє, що призначила низку евакуаційних рейсів із Києва на захід України.

Із київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за таким графіком:

  • 14:00 – додатковий поїзд №915 до Львова
  • 15:02 – поїзд №55 до Рахова
  • 16:50 – поїзд №249 до Чернівців
  • 17:00 – додатковий поїзд до Ужгорода
  • 17:12 – поїзд №13 до Солотвина
  • 18:00 – поїзд до Львова (з пересадкою по Вінниці)
  • 18:30 – поїзд №81 до Ужгорода
  • 19:06 – поїзд №43 до Івано-Франківська
  • 19:48 – поїзд №95 до Рахова
  • 20:05 – поїзд №29 до Ужгорода
  • 20:12 – поїзд №49 до Трускавця
  • 20:21 – поїзд №57 до Ворохти
  • 20:21 – поїзд №59 до Чопа
  • 22:22 – поїзд №7 до Чернівців
  • 22:37 – поїзд №91 до Львова.
Евакуація з Києва: люди штурмували потяг (відео)
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Евакуація з Києва: люди штурмували потяг (відео)

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Через обстріли з боку російських сил у Києві і довкола міста жителі намагаються залишити столицю.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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