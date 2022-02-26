На Сумщині влада заявляє, що російські диверсанти розкидають речі, начинені вибухівкою

Сумська обласна військово-цивільна адміністрація повідомляє, що диверсійні групи російських військ розкидають дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі, начинені вибухівкою.

«Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів, замінованих! Не чіпати та терміново повідомляти про такі факти», – йдеться в повідомленні.

За інформацією військової адміністрації, на вулицях Сум ідуть бої, у різних частинах міста є військова техніка.

«Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає (станом 12:18 – ред.)», – повідомили в адміністрації.

Вже після цього з’явилося повідомлення, що розпочалася стрілянина на Білопільському шляху в Сумах, а в місті Охтирці поцілили у військову частину: «Повністю розбомбили. Зв’язку з командиром немає».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.