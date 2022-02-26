Станиця Луганська, Кримське і Марківка «тимчасово окуповані» російськими військами – Луганська ОДА

Станиця Луганська, Кримське і Марківка тимчасово окуповані російськими силами, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, станом на 11:30 Сєвєродонецьк «готується до оборони».

«Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях», – написав Гайдай на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, у Лисичанську і Рубіжному «тихо, гуманітарна ситуація задовільна», у Попасній – «тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна», «Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку, є проблема з паливом».

«Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена», – додав голова ОДА.

У Біловодську, за його словами, поліція стежить за громадським порядком, «зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно».

«Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді – задовільна. Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання. Муратове – намагаємося встановити зв’язок», – повідомив Гайдай.

У Старобільську, за його словами, – «поки тихо, є загроза», тому населенню треба залишатися в укриттях.

«Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту. Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна. Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці», – додав він.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.