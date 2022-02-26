Кличко: у Києві подовжили комендантську годину до 28 лютого – з 17:00 до 08:00

Комендантська година у Києві з 26 лютого до ранку 28 лютого діятиме з 17:00 до 08:00, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого», – сказав мер.

Кличко попередив: «Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога».

Віталій Кличко закликав із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.

24 лютого Київ запровадив комендантську годину з 22:00 до 7:00.

Напередодні влада заявила, що у Київ зайшли «диверсійні групи», і попросила киян бути уважними.