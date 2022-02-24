Зеленський: у Київ зайшли «диверсійні групи»

До Києва зайшли «диверсійні групи ворога», заявив президент України Володимир Зеленський.

«Маємо інформацію про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян бути уважними. Дотримуйтеся правил комендантської години», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч на 25 лютого.

Він також заявив, що залишається в Києві, а його родина – в Україні.

«За наявною у нас інформацією, ворог визначив мене – як ціль номер один, мою сім’ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави», – сказав Зеленський.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».