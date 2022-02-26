Прокурори записуються до тероборони та готують докази для Гааги – Венедіктова

Українські прокурори записуються до лав територіальної оборони, один вже загинув. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«У Чернігові ми втратили прокурора Дмитра Розенка, який в перший же день війни записався до тероборони. Він загинув від осколкового поранення», – розповіла вона.

Окрім того, українські прокурори збирають усі докази щодо воєнних злочинів Росії на території України.

«Усі воєнні злочини ми документуємо і готуємо до розгляду як в національних, так і в міжнародних судах. Це – наші докази до Гааги. Ми маємо рухатись в усіх можливих юрисдикціях для покарання тих, хто розв'язав це кровопролиття», – наголосила Венедіктова.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.