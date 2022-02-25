У Amnesty International задокументували невибіркові атаки військових РФ на цивільні райони в Україні

Дослідження правозахисної організації Amnesty International підтверджують порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії та кажуть, що її атаки можуть кваліфікуватись як військові злочини, йдеться в заяві представництва організації в Україні.

«Заяви Росії про застосування високоточної керованої зброї явно не є правдивими. Під час російського вторгнення в Україну відбулися невибіркові атаки на цивільні райони, а також удари по об’єктах, захищених від прямого нападу, як-от лікарні», – йдеться в повідомленні.

Amnesty International вказала на документування трьох інцидентів, у результаті яких, на думку організації, загинули щонайменше шестеро цивільних осіб і ще щонайменше 12 були поранені.

«Російські військові продемонстрували кричущу зневагу до життя цивільного населення, використавши балістичні ракети та іншу вибухову зброю з широким радіусом дії в густонаселених районах. Деякі з цих нападів можуть бути визнані військовими злочинами. Російський уряд, який неправдиво стверджує, ніби використовує тільки високоточну зброю, має взяти на себе відповідальність за ці дії», – заявила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

Лабораторія кризових доказів Amnesty International проаналізувала діджитал-докази, включно з фотографіями, відео та супутниковими знімками, трьох таких нападів, скоєних у перші години російського вторгнення до України 24 лютого. Напади стались у Вугледарі, Харкові та Умані.

Організація наполягає, що Генеральна асамблея ООН повинна провести екстрене засідання.

«Перевірка застосування російськими військами невибіркових нападів у ході їх військових операцій в Україні, яку провела Amnesty International, надає незаперечні докази порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини. Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН) повинна зібратися сьогодні ж для обговорення ситуації, і Росія, швидше за все, накладе вето на будь-яку резолюцію, висунуту іншими державами-членкинями. Тому Amnesty International закликає до скликання екстреного засідання Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй», – йдеться у заяві.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влада збирає докази щодо воєнних злочинів Росії на території України.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.