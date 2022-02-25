Українська влада збирає докази щодо воєнних злочинів Росії на території України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

«Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз – вже 73 країни та 9 міжнародних організацій», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім того, він зауважив, що «спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ».

Кулеба також анонсує надходження зброї і нові санкції ЄС: «Зброя і санкції – це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС – вже сьогодні. Зброя – на підході. За SWIFT вгризаємося зубами... Сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії, Японії та США. Менш ніж за годину візьму участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції». Втім, які саме санкції, наразі невідомо.

Очільник українського МЗС додав, що наразі українська влада збирає докази щодо воєнних злочинів Росії на території України.

«Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча. Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп, щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося», – додав він.

Цього дня раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що під час ведення бойових дій військовослужбовцями Росії допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у Ворзелі Київської області, в якому перебувало 50 дітей, Ніхто не постраждав, «оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях».

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав світову спільноту підтримати Україну і анонсував другу хвилю санкцій від ЄС.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.