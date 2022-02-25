Стерненко, Сенцов, «Антитіла»: українські публічні діячі масово записуються в тероборону

Українські публічні діячі долучаються до підрозділів територіальної оборони, про що вони повідомляють у дописах в мережі.

«Отримав автомат, вдягнувся по погоді», – написав активіст і блогер Сергій Стерненко та закликав своїх підписників також ставати на захист України.

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ», – оголосив музичний гурт «Антитіла».

Його фронтмен Тарас Тополя також написав: «Вам не передати який тут дух в штабі батальйону! Скільки людей!».

«Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї! Йдіть до військоматів, вступайте в лави ЗСУ, записуйтесь в самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір в тилу агресора», – написав режисер Олег Сенцов.

Пізніше він також закликав усіх небайдужих допомогти його батальйону тероборони шоломами та бронежилетами.

До лав тероборони записався також журналіст і письменник Вахтанг Кіпіані.

Керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін та голова благодійної організації «100% Життя» Дмитро Шерембей теж серед тих, хто взяв до рук зброю, щоб давати відсіч російським військам.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.





24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше Путін, виправдовуючи вторгнення в Україну, повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю. Пояснюючи, що означає демілітаризація України, речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що це «нейтралізації її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.