Обстріл на Київщині: уламки влучили в дитбудинок у Ворзелі

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у Ворзелі Київської області, в якому перебувало 50 дітей.

«У результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях», – йдеться в повідомленні.

Наразі дітей із дитячого будинку не евакуювали, на території дитячого будинку немає бомбосховища чи підвальних приміщень, додала вона.

«За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації», – додала Венедіктова.

Тим часом, у Київській обладміністрації повідомили, що російська армія 25 лютого обстріляла село Гаврилівське на Київщині, розташоване неподалік Ворзеля.

За даними адміністрації, внаслідок обстрілу є жертви серед мирного населення. Їхньої кількості не уточнюють.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».