«Забезпечення життєдіяльності Харкова – під моїм жорстким контролем» – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що забезпечення життєдіяльності міста перебуває під його жорстким контролем.

Зокрема, через обстріли він обмежив кількість громадського транспорту та закликає харків'ян у разі сигналу про небезпеку терміново спускатись в обладнані для цього станції метрополітену, а також підвали і бомбосховища.

За словами Терехова, в результаті бойових дій у Харкові були пошкоджені дві теплові станції.

«Зараз робота однієї відновлена. Інша станція буде переключатись. Тож незабаром ті будинки, які зачепило ( а це – близько 70 будинків), будуть теж з теплом», – розповів він.

Окрім того, мер Харкова запевнив жителів міста, що продуктові магазини продовжують працювати.

«Я звернувся абсолютно до всіх супермаркетів, і в тій чи іншій мірі супермаркети працюють. Але ми маємо складнощі сьогодні з людьми, які працюють на касах, тому що багато з них живуть в області, а працюють у нас, і тому ніхто не може доїхати», – пояснив Терехов.

Водночас він запевнив харків'ян, що робить усе можливе для того, аби вони отримували хліб.

«Звернувся до власника торговельної мережі «Кулиничі», і він постачає хліб. Для цього є всі необхідні компоненти. Хліб випікається і буде постачатися», – розповів мер Харкова.

Вивіз сміття, за його словами, буде відновлений одразу після припинення обстрілів, а проблеми з інтернетом, як повідомляє він, вирішені майже усюди.

За попередньою інформацією, на Харківщині 24 лютого внаслідок воєнних дій Росії загинули 23 цивільних особи, серед яких діти, і є сотні постраждалих, які доставлені до обласних районних та міських лікарень.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що жителі Харкова здають кров для потреб української армії на тлі прямого вторгнення військ Росії в Україну.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».