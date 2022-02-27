Війна: санкції проти Росії, атаки на Київ та Харків, російські полонені | Свобода Live

Орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У Росії визнали загибель лише одного російського військового в Україні – кадрового офіцера. Країни Заходу посилюють санкції проти Росії, а Росія запрошує Україну на переговори в Білорусь. Минулої ночі найзапекліші бої тривали на Київщині та Харкові. Що відбуваєтья в Україні – говоримо і показуємо в програмі Свобода Live.