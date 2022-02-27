Лукашенко визнав, що з території Білорусі запустили ракети по Україні

Олександр Лукашенко визнав, що з території Білорусі запустили ракети по території України. Він назвав ці запуски «вимушеним кроком». При цьому Лукашенко не знає, скільки ракет було запущено по території сусідньої України, а про танки та іншу російську військову техніку, яка вільно пересувається білоруськими дорогами, нічого не сказав, інформує Білоруська служба Радіо Свобода.

«Дійсно, з території чорнобильських приблизно районів, де були на навчаннях російські війська, були запущені дві чи три ракети», – сказав Лукашенко, виступаючи на виборчій дільниці після голосування на «референдумі» щодо змін до конституції.

За словами Лукашенка, це було зроблено через те, що «на українській стороні за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю розгорнулися ракетні дивізії».

Лукашенко також заявив, що в Україні немає ні білоруських солдатів, ні зброї, ні боєприпасів.

При цьому він сказав, що в Україні нібито відловлюють і б’ють росіян і білорусів. «Україна ніби штовхає Білорусь на спецоперацію із захисту своїх громадян», – сказав Лукашенко.

Українська влада ще не відреагувала на ці слова Лукашенка. Однак перед тим 27 лютого речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що представників України на переговорах у Гомелі (Білорусь), куди прибула російська делегація, не буде: «Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети» Українська влада, додав він, готова до переговорів у будь-якому нейтральному місці. Крім того, «в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю».

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до громадян Білорусі, серед іншого, розповів про нинішні масштабні бойові дії на території України і сказав, що Київ хоче миру, тому погодився вести переговори з Росією, але не в Мінську: «Не Мінськ... Нам підходить будь-яке інше місто – в країні, з території якої не летять ракети».

Напередодні голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Білорусь надає активну підтримку російській армії під час її вторгнення в Україну, додавши, що направив голові білоруського прикордонного відомства офіційне звернення з цього приводу. Голова ДПСУ наголосив, що колони техніки атакували Україну не тільки з території Росії, а й країни, «що перетворилася на сателіта РФ».

Олександр Лукашенко після початку масштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого заявляв, що білоруські військові не беруть участі «в операції».

Цього місяця Білорусь проводила з Росією спільні військові навчання на своїй території. Після завершення навчань російські війська залишилися в Білорусі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».