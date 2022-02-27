Зеленський: Україна направила позов проти Росії в Гаагу

Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії і призначити слухання вже наступного тижня», – написав Зеленський у твітері 27 лютого.

У Кремлі неодноразово заявляли про нібито геноцид на Донбасі з боку Києва і про необхідність «захистити від цього геноциду» громадян Росії у Донецьку та Луганську.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.

«Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок», – сказав Ґутерріш.

Він додав, що ООН не вважає миротворцями російських військовослужбовців, які увійшли на територію, контрольовану дотепер угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

«Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не безсторонні миротворці. Вони взагалі не миротворці», – сказав генеральний секретар ООН.