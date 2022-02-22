«Здесь воевали кадыровцы»: кто похоронен в могилах, которые Путин называет результатом «геноцида»

В Кремле неоднократно говорили о геноциде на Донбассе со стороны Киева и о необходимости защитить от этого геноцида граждан России в Донецке и Луганске. Так Россия ищет оправдания вводу регулярной армии на территорию ОРДЛО. Чтобы доказать так называемый «геноцид», россияне организовали рассылку о массовых захоронениях и западным журналистам, и правительствам США и Германии. Радио Донбасс.Реалии выяснило, что имеет ввиду Кремль, и кто на самом деле мог спровоцировать массовые жертвы на Донбассе.

«Как будто и нет ничего: всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек. И только потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом переворот на Украине в 2014 году», – сказал президент России Владимир Путин перед тем, как признать группировки «ЛДНР» государствами.

То, что происходит на Донбассе сегодня, – это геноцид

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, – это и есть геноцид», – заявил Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 февраля в Москве. Тогда же он сказал, что в Украине «массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».

Российский лидер уже употребляя понятие «геноцид» в связи с Украиной. Например, в 2015 году перебои с поставкам газа в ОРДЛО для него «попахивали геноцидом».

Больше года назад на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин, комментируя ситуацию на Донбассе, назвал русофобию «первым шагом к геноциду» и добавил: «То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вам хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид».

Как поясняет термин «геноцид» «Энциклопедия холокоста», можете почитать здесь.

Что имеют ввиду в Кремле

Так о каком «геноциде» говорил Путин? Джулиан Боргер (Julian Borger), редактор отдела международных отношений the Guardian, 21 февраля написал в Твиттере: «Посольство России в Вашингтоне отправляло журналистам электронные письма с вложенными файлами, предположительно подтверждающие заявления о массовых захоронениях в... части Луганска».

Пятью днями ранее в следственном комитете РФ сообщили, что возбудили уголовное дело «по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором». В следкоме уточнили, что речь идет о пяти стихийных захоронениях на территории ОРЛО: в районе Снежного, Славяносербска, Первомайска, Видного-1, Верхнешевыревки. Всего, утверждают в следкоме, оттуда извлекли останки 295 гражданских лиц. Речь идет, по версии России, о том, что обстрелы украинской армии привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп. Каким-то образом в России определили, что, мол, эти люди погибли «в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году». Как видим, здесь подводят к тому, что на Донбассе якобы устроили геноцид русскоязычных.

Эксгумационная пропаганда

Об эксгумации в Видном россияне даже сняли пропагандистское кино. Его назвали «Приказано выжечь». Подзаголовок – «В Донбассе документируют преступления украинской власти». Автор видео – Ольга Курлаева.

Видео опубликовали на канале «Россия 24» 23 октября 2021 года. В нем несколько раз употребляют слово «геноцид». В кадре – большая яма и люди в камуфляже, и в защитных белых костюмах и респираторах. Одни копают, другие носят. Их груз – человеческие останки. Российские журналисты говорят, что их обнаружили 36.

Судмедэксперты уверены: это «жертвы украинских военных»

На видео только останки, не видно ни фрагментов одежды, ни каких-либо других предметов. Но пропагандисты утверждают однозначно: «Сейчас еще трудно установить причины смерти всех этих, погребенных в стихийной братской могиле. Но в одном судмедэксперты уверены: это «жертвы украинских военных». Потом показывают, видимо, эксперта. Мужчина держит в руках фрагмент какой-то кости и предполагает: «Вот, изнутри вылетало – и наружу. Похоже, как пулевое».

Голос за кадром говорит, что нашли останки неизвестных женщин, молодых людей и стариков, они погибли летом 2014 года.

Анна Сорока, участница группировки «ЛНР», рассказывает, что известно о том, что таких могил – больше десятка. Например, под Первомайском раскопали 80 тел. А за два месяца нашли тела 139 людей. Неизвестный в камуфляже добавляет, что так называемое «МГБ» расследует дело по фактам геноцида.

Им рабов дадут, им гектары земли дадут

К этому присоединили рассказ жительницы Луганска Светланы Коноплевой, которую якобы захватили в плен «айдаровцы», когда она ехала с гробами хоронить умерших. Коноплева на камеру говорит посылами российской пропаганды: «Рассказывали, что они сюда едут, потому что… им рабов дадут, им гектары земли дадут. И рабов, самое страшное, что они все время говорили об этих рабах, как они будут там властвовать».

В фильме говорят о раненных и убитых детях в Луганске, обвиняют Украину в нарушении «режима тишины», пророчат водную блокаду со стороны Украины. Зато пленные бойцы ВСУ получают в Макеевском СИЗО чистое постельное белье, сменную одежду, медпомощь и еду три раза в день. Несколько раз идет посыл, что, мол Киеву нужны не люди, а территория – чтоб разместить базы НАТО.

Люди гибли от обстрелов кадыровцев – жительница Луганска

Российские кадровые военные массово зашли в Луганск в августе 2014 года, после Дня независимости Украины – до этого, в основном, там были российские кураторы и местные сторонники «русского мира», вспоминает Оксана, которая жила в то время в оккупированном городе. По ее словам, в Видном располагались гибридные силы России, но в поселке не было ни массовых убийств, ни похищений жителей. Иначе, говорит женщина, об этом все бы знали. Но откуда же взялись останки? Украинские военные, убеждена Оксана, не могли убить людей: они располагались в аэропорту, выходили по ночам, когда местные жители приносили им еду.

Люди не могли сориентироваться, – поэтому было много трупов

«Уже в начале июня были данные, что в Видном мародерствуют сепаратисты. В десятых числах июля у нас начались массовые обстрелы. Первый был обстрел Малой Вергунки (часть Луганска – ред.): ее обстреляли из Луганска. У нас в Луганске каждый день погибало от 20 до 70 человек. Люди еще не понимали, что делать. Когда начинали стрелять, они просто бежали. У меня девочка-подружка, я с ней в тот день вечером встретилась, ей рассказал одногруппник: бежит мне навстречу мужчина, и ему снесло полголовы. Люди не могли сориентироваться, – поэтому было много трупов», – делится Оксана.

Просто в упор людей расстреливали

Сильные обстрелы, по ее словам, появились после того, как в начале июня в Луганске в здание общежития машиностроительного института массово заселились кадыровцы. Именно они, утверждает женщина, обстреливали тогда Луганск. Оксана вспоминает одну из первых трагедий, обстрел 18 июля 2014 года: «Там оживленное место, там рынок большой, самый большой у нас на «Востоке» (Октябрьский район Луганска – ред.), там остановки, там магазинчики, – на этой улице от машинститута много всего. И ехала машина от «машика», и из нее стреляли по людям. Просто в упор людей расстреливали. И в это время из того же района били по рынку. Только на рынке в этот день погибло порядка сорока человек. Каждый день у нас кто-то погибал. Куда они девали этих людей?!» – задается вопросом жительница Луганска.

Да и хоронить людей в то время, делится женщина, было опасно: часто обстреливали кладбища именно во время похорон.

Куда девали трупы? Оксана говорит, что на тот момент света не было, а без этого невозможно сохранять тела в моргах. Она вспомнила разговор с женщиной в очереди за гуманитаркой: у той пропала сестра, после долгих поисков труп нашли в морге, без одежды. В черном полиэтиленовом мешке. Женщина утверждала: если бы труп не выкупили – сестру похоронили бы в братской могиле. Оксана говорит, что многие люди тогда сокрушались, мол, где же нас будут хоронить, если труп никто не заберет, а в морге нет света, – в братской могиле?!

Что о братских могилах говорят боевики

Версию Оксаны о том, что в братских могилах хоронили жертв обстрелов кадыровцев из-за того, что не было электричества и не работали морги, подтвердили и в группировке «ЛНР».

Было принято решение о временном захоронении погибших за территорией областного психоневрологического диспансера около поселка Видное

«В июле-августе 2014 года в результате осады Луганска киевскими силовиками в городе сложилась тяжелая ситуация: отсутствовала электроэнергия, в морге не было мест, была и проблема с захоронениями жертв киевской агрессии. В связи с этим было принято решение о временном захоронении погибших за территорией областного психоневрологического диспансера около поселка Видное на юго-востоке Луганска. По данным участников захоронений и активистов поисковых отрядов, в братской могиле, которая представляет собой две линии траншей, могут быть похоронены до 500 человек», – пишут на сайте «ЛИЦ», подконтрольном группировке «ЛНР».

Факт причастности ВСУ к захоронениям установить невозможно – расследование

В команде Truth Hounds, которая мониторит нарушения прав человека в войне на Донбассе, проанализировали информацию о массовых захоронениях 2014 года в Луганской области. Расследователи отмечают:

В медиа и блогах до недавнего времени не было упоминаний о массовых захоронениях в вышеупомянутых локациях;

Методом эмиссионного спектрального анализа невозможно точно установить: принадлежат тела жертвам обстрелов 2014 года, или были похоронены в любое время до лета 2016 года;

Нельзя установить, что останки в захоронениях принадлежат именно гражданским лицам, а не участникам боев;

Нет свидетельств, что это жертвы обстрелов именно украинской армии;

Непонятно, как следком пришел к выводу, что люди погибли от «неизбирательных обстрелов» (стреляют не по конкретному военному объекту, а по площадям, когда военные цели расположены среди гражданских объектов);

Даже если были «неизбирательные обстрелы», – это исключает целенаправленное уничтожение русскоговорящих групп, ведь в этом случае стреляют по всем подряд.

Мы не можем заключить факт существования массовых захоронений или факт причастности к ним вооруженных сил Украины

«Следовательно, мы не можем заключить факт существования массовых захоронений или факт причастности к ним вооруженных сил Украины. Единственный доступный фактаж об этих захоронениях — заявления в пророссийских СМИ и результаты работы комиссий так называемых «ЛДНР». Нет никаких свидетельства местного населения, ни вывода расследований международных организаций. И, тем более, здесь нет признаков геноцида. К тому же, если указанные массовые захоронения действительно были обнаружены, то остается вопрос о том, кем были похоронены там люди», – подводят итоги расследователи Truth Hounds.

По информации ООН в период с 1 по 28 июля в Луганске погибли 93 мирных жителя и 407 получили ранения. Но эти цифры, отмечают авторы доклада, могут быть значительно больше. В частности, в докладе говорят: «Помимо боевых действий, вооруженные группы продолжали совершать убийства, похищения, физические, психологические пытки, жестокое обращение и другие серьезные нарушения прав человека и международное гуманитарное право».

Кроме того, в докладе утверждают, что на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву, многих убитых хоронили даже без доставки в морги или бюро судмедэкспертизы. При этом тела некоторых боевиков вывозили на территорию России. В ООН допускают, что большинство жертв могли составлять участники гибридных сил России из-за того, что процент женщин среди убитых был невысоким, – всего 11 процентов в ОРДО по состоянию на 11 августа 2014 года. Также в ООН утверждают, что права человека нарушали батальоны МВД и Минобороны Украины: это произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки.

По данным СБУ, в тюрьмах оккупированной территории сейчас находятся более 260 заложников. Есть десятки свидетельств освобожденных о пытках в таких местах. Одна из самых жестоких тюрем ОРДЛО – «Изоляция». По ней сейчас идут заочные украинские суды.

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