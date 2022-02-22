Горить Луганська ТЕС: передають, що обстріляли із «Градів»

Луганська теплоелектростанція у місті Щастя 22 лютого потрапила під обстріл бойовиків, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

«З 11 години по Щастю працювали міномети, потім відбулося затишшя. Після 12 години відновилась артилерія, і ближче до 14:00 відстріляли, по звуку, «Гради». Виходячи зі звуку, були гучні влучання. ТЕС горить, горить сильно. На виїзді зі Щастя на блокпосту стоїть п’ять-шість пожежних машин, але їх не відправляли в місто, тобто гасити ніхто не починав», – повідомив він.

Військові підтвердили Донбас.Реалії, що обстріл вівся з «Градів».

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай раніше вдень 22 лютого повідомив, що загасити пожежу наразі неможливо, тому що обстріл триває.

«Банди обстріляли ТЕС, вони потрапили безпосередньо в трансформатор, він зараз палає і його не можна загасити, тому що обстріл триває і туди нереально під’їхати», – сказав він.

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За словами Гайдая, адміністрація розглядає варіант евакуації Щастя, якщо обстріли триватимуть.

За даними управління ДСНС у Луганській області, пожежа почалася через влучання снаряда в трансформатор на території ТЕС, згодом вогонь перекинувся на сусідній трансформатор.

«Ситуація з пожежею трансформатору на території ТЕС м. Щастя на даний час без суттєвих змін, обстріли продовжуються, техніка ДСНС знаходиться в готовності. Зі слів персоналу, розповсюдження пожежі за межі трансформаторної площадки на даний час немає», – повідомляє служба.

Раніше в штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що до полудня 22 лютого гібридні сили на Донбасі здійснили 17 обстрілів, 14 – зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

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За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.