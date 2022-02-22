Рішення РФ про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» не матиме жодних правових наслідків – МЗС

Україна засуджує рішення Росії про визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки», йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення РФ про визнання так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки» не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей. Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що нині українська дипломатія застосовує «увесь дипломатичний арсенал» для запобігання розгортанню збройного конфлікту.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ. Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі», – йдеться у заяві.

21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Україна і Захід засудили таке рішення. У Європейському Союзі та Сполучених Штатах заявили про відповідь санкціями проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки». За словами президента, Україна кваліфікує дії Москви як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Він припустив, що вони можуть означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандського формату».