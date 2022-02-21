Голова Єврокомісії назвала рішення Москви щодо ОРДЛО «грубим порушенням міжнародного права»

Рішення визнати «незалежність» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» порушує міжнародне право, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Таким чином вона прокоментувала відповідну заяву президента Росії Володимира Путіна.

«Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. ЄС та його партнери реагуватимуть разом, твердо та в непохитній солідарності з Україною», – заявила фон дер Ляйєн невдовзі після промови Путіна, в якій він повідомив про це рішення.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання незалежності» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР».

Рада безпеки Росії 21 лютого провела позачергове засідання під головуванням російського президента Володимира Путіна. Під час нього всі учасники висловилися за визнання «незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР».

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Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. За рішення щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» проголосував 351 депутат Держдуми.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.