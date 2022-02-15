Визнання Росією «ЛНР» і «ДНР» означатиме «свідомий вихід» із Мінських домовленостей – МЗС

Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей – про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ на запит Радіо Свобода.

«Визнання Росією так званих «ЛДНР» означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери», – заявив він.

При цьому, згідно з позицією МЗС, таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків.

Читайте також: Росія видала вже 773 тисячі паспортів у ОРДЛО – депутат Держдуми

«Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за «незалежні суб’єкти», так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі. Натомість підтримка Президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки. Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти», – додає речник.

Дипломатичне відомство закликає Росію до конструктивної позиції для поступу в наявних форматах переговорів, інакше вона «нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту».

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція російської Комуністичної партії.

Як повідомляв раніше проєкт Радіо Свобода «Редіо Донбас.Реалії», постанова Держдуми ще не означає невідкладного рішення у Кремлі. Але це може бути погрозою Росії цивілізованому світу про те, що таке рішення може бути винесене будь-якої миті, що де-факто означатиме кінець наявного переговорного процесу щодо Донбасу.