Загроза для України не зникне після завершення російсько-білоруських військових навчань – посол Британії

Про деескалацію з боку Росії можна буде говорити тільки тоді, коли російські війська будуть відведені від кордону з Україною і закріплені на місцях постійної дислокації, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Впродовж останніх місяців Кремль пояснював військову активність на українсько-російському кордоні проведенням тренувань. Наприклад, 10 лютого розпочалися спільні білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022». Для участі в них до Білорусі були перекинуті війська зі Східного військового округу Росії. Офіційно ці навчання будуть проходити до 20 лютого.

Мелінда Сіммонс каже: розглядати закінчення всіх навчань тією точкою, коли можна було б вважати неможливим початок повномасштабного вторгнення з боку Росії, було б помилкою.

«Дехто може сказати, що після завершення тренувань у Білорусі не відбудеться вторгнення – все добре. Це не наша позиція. Ми вважаємо, що єдиний варіант, коли ми можемо бути впевнені, що відбулася деескалація, коли війська й обладнання поблизу українського кордону повернуться назад, і можна буде сказати, що їх не можна привести в бойовий стан за короткий період часу. Це буде для нас знаком того, що президент Путін вирішив вдатися до деескалації», – заявила посол Великої Британії в Україні.

Раніше сьогодні Міноборони Росії заявило про повернення в місця дислокації частини своїх військ біля кордонів України. При цьому там додали, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков.

Натомість у Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви наголосили на необхідності деескалації.

«Ми побачили ці коментарі, чого ми не побачили, то це ознак деескалації. Ми не побачили жодних відчутних, жодних реальних ознак деескалації. Ми були послідовними в тому, що хочемо йти шляхом дипломатії. Ми хочемо вирішити це через діалог, дипломатію, комунікацію. Ми сподіваємося, що росіяни виявлять подібну готовність. Але ми також сказали, що для успіху дипломатії і діалогу вони мають відбуватися в контексті деескалації. А ми не побачили нічого схожого на деескалацію», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого.

Також, за його словами, США не вважають, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо нового вторгнення в Україну, і вірять, що «ще залишається вікно для вирішення цієї проблеми шляхом діалогу й дипломатії».

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.