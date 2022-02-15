Росія заявила про повернення в місця дислокації частини військ біля кордонів України

Підрозділи західного і південного військових округів Росії 15 лютого починають повернення в місця постійної дислокації після навчань – залізницею й автомобільним транспортом, заявили у Міноборони Росії.

Як заявив офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков, якого цитують російські ЗМІ, підрозділи «вже розпочали завантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони, окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон».

При цьому він додав, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків. «У збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти і ВДВ», – цитує Канашенкова російський «Інтерфакс».

Зокрема, за його словами, війська східного військового округу Росії і ВДВ, які беруть участь у навчанні «Союзна рішучість», у взаємодії з білоруськими збройними силами «відпрацьовують питання відбиття агресії проти Союзної держави під час оборонної операції».

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков.

Натомість у Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви наголосили на необхідності деескалації.

«Ми побачили ці коментарі, чого ми не побачили, то це ознак деескалації. Ми не побачили жодних відчутних, жодних реальних ознак деескалації. Ми були послідовними в тому, що хочемо йти шляхом дипломатії. Ми хочемо вирішити це через діалог, дипломатію, комунікацію. Ми сподіваємося, що росіяни виявлять подібну готовність. Але ми також сказали, що для успіху дипломатії і діалогу вони мають відбуватися в контексті деескалації. А ми не побачили нічого схожого на деескалацію», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого.

Також, за його словами, США не вважають, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо нового вторгнення в Україну, і вірять, що «ще залишається вікно для вирішення цієї проблеми шляхом діалогу й дипломатії».

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.