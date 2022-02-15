США запропонували Україні кредитні гарантії на мільярд доларів – Блінкен

Уряд США пропонує Україні суверенні кредитні гарантії на суму до одного мільярда доларів для підтримки її програми економічних реформ і продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом, ідеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті Державного департаменту.

«Ця пропозиція – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання і процвітання для її народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії», – йдеться в заяві.

За повідомленням, у період з 2014 по 2016 рік Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних позик на 1 мільярд доларів.

«Ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії і втілити сміливий порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ. З 2014 року Сполучені Штати надали Україні понад 2 мільярди доларів допомоги на розвиток», – наголосили у Держдепартаменті.

Напередодні у «Групі семи» заявили, що готові колективно накласти на Москву економічні і фінансові санкції, які матимуть «серйозні і негайні» наслідки для російської економіки, якщо Кремль розпорядиться про будь-які агресивні дії щодо України.

Міністри фінансів з групи великих західних економік також заявили про готовність діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки».

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.​

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.